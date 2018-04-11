Ахметжан Есимов готов подрезать крылья «Самруку»?

События в ФНБ «Самрук-Казына» показывают, что новой управленческой команде досталось слишком сложное наследство. Быть или не быть этому фонду – вот в чем вопрос

Сначала я расскажу вам историю одного старого пресс-релиза. Да, оказывается, этот акт добровольного информирования общественности может быть, мягко говоря, несвежим. Но очень емким по смыслу. И смысл в нем заложен один, а мы со временем понимаем – их много.

Новость о старом пресс-релизе

Этот пресс-релиз от 23.11.2017г. еще можно увидеть на главной странице АО «ФНБ «Самрук-Казына» – спешите, у вас всего несколько часов! После этой публикации его наверняка «сдвинут» в архив другими новостями ­­– с глаз долой.

Был он написан еще в стародавние времена, когда фондом управлял Умирзак Шукеев. И хотя Ахметжан Есимов возглавил этот фонд 23 декабря прошлого года, до сих пор на сайте висят пресс-релизы старой команды. Новых нет.

Конечно, мы понимаем, что не пресс-релизами, их количеством и качеством измеряется эффективность работы той или иной квазигосударственной конторы, но этот случай, поверьте, показателен.

Итак, препарируем пресс-релиз. Начнем, пожалуй, с заголовка. Читаем: «Полученные в 2017 году выгоды от трансформации АО «Самрук-Қазына» уже превышают инвестиции текущего года». Опустим то, что уже здесь из названия управляющего холдинга упущена, а, возможно, и намерено исключена аббревиатура ФНБ. И даже не в этом дело, это пережить можно. Но вот то, что заголовок не отвечает содержанию самого релиза – это крутой прием пиарщиков. Ни прямо, ни между строк, абсолютно никак не указано, какие же именно – в денежном или ином эквиваленте – получены выгоды, а объемы инвестиций «текущего года» не упомянуты даже всуе.

Отступление от темы

Здесь необходимо сделать некоторое отступление, чтобы читатель понял суть трансформации управляющего холдинга и его «дочерних» структур.

Интернет-газета ZONAKZ писала об этом еще в феврале 2016 года, старательно пытаясь махровым канцеляризмам (трансформация, модернизация, приватизация, оптимизация и пр.) придать доступный для понимания смысл. Однако, чем лучше мы разбирались в этом феномене трансформации, тем больше мы убеждались в том, что это не более чем идеология, искусственный метод обосновать необходимость надстройки в виде «всевышнего» управляющего.

Но самое главное – это бесконечный процесс: изначально он должен был продлиться несколько лет, с 2014 до 2020 года (по крайней мере, некоторые установки прописаны лишь до 2019 года включительно), но, учитывая, что ФНБ взял курс на «непрерывное улучшение» своей работы, то срок, когда трансформация закончится – вообще не определен. «Самрук» в постоянном полете…

При этом результат трансформации вряд ли можно будет подсчитать на калькуляторе или увидеть как дополнительную и существенную прибавку в бюджете страны. Многие результаты трансформации, сразу предупреждали идеологи этого модного течения, неизмеримы, неосязаемы. Так и хочется добавить: и неочевидны тоже…

Так о чем же пресс-релиз?

Заголовок, как вы поняли, это отдельная тема, а пиарщики сосредоточились на том, что, о господи, «в Группе компаний «Самрук-Қазына» реализуются около 130 проектов трансформации, которые направлены на улучшение корпоративных и производственных процессов. В зависимости от масштаба изменений проекты отличаются по длительности реализации». Наиболее масштабные завершатся, по обещаниям, в 2020 году. Значит, некоторые должны завершиться вот-вот? Куда там! Топ-менеджер, отвечавший в то время за трансформацию (после смены главы компании он покинул свой ответственный участок работы – наверное, его вежливо «попросили») говорил о том, что «программа трансформации – долгосрочный проект», и все в таком духе.

В принципе, идет повествование об успехах компаний, входящих в холдинг. Вот, например, «АО «Казпочта» значительно преобразилась с момента старта трансформации, компания открыла 130 почтоматов и 47 супермаркетов для выдачи посылок, запустила агентский бизнес – через отделения Казпочты уже оформлено более 1000 кредитов. Динамично растет объем почты, сейчас по Казахстану доставляется более 30 тысяч посылок в день». И все это – благодаря трансформации, а как же иначе!

Еще один успешный пример трансформации бизнеса – компания «Транстелеком», которая является оператором связи с самой длинной протяженностью магистральных линий — более 16 тысяч километров. Компания реализует правительственную программу «Цифровой Казахстан» — «Интернет в село», благодаря тому, что магистральная сеть представлена в 14 областях страны. И именно «в рамках трансформации своего бизнеса АО «Транстелеком» приняло решение о диверсификации бизнеса и развитии ИТ направления».

«Как результат, за период трансформации доходы по предоставляемым ИТ-решениям у нас возросли в 3,5 раза, от 21 до 75 млрд тенге. Компания «Транстелеком» впервые за 15 лет выплатила дивиденды свыше 1 млрд тенге своим акционерам. Если раньше мы получали основной доход от материнской организации, теперь доля доходов от сторонних организаций составила 57%. Эти показатели свидетельствуют – развитие в качестве ИТ-компании и конкурентоспособного бизнеса идет успешно», — цитирует пресс-служба одного из топ-менеджеров компании.

Во всех случаях речь идет об улучшении операционной деятельности, но, главное, правильно употребить нужное для контекста, почти магическое слово «трансформация».

На этом пресс-релиз заканчивается. Еще раз подчеркнем – ни об инвестициях, ни о конкретном результате – ни слова…

Есимов метет по-новому?

Похоже, сейчас у главы ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова первостепенная задача – навести порядок или некоторое его подобие в авгиевых конюшнях. Новая команда управленцев, видимо, представляет с трудом, как достойно выйти из положения.

Было объявлено, что программу трансформации обновят к февралю, а новую стратегию развития национальной компании подготовят к концу марта.

Пока новостей, несмотря на сроки, которые уже канули в Лету, нет. И, думается, это не вина Есимова.

Но кое-что уже сделано. Первое, что намерен был сделать Есимов – сократить уровень управления. И новости с этого фронта есть. Если в 2016 году в ФНБ с трудом было сокращено звено высших управленцев в самом фонде – вместо 16 управляющих директоров осталось только 9, то Есимов легко, буквально в течение первых трех недель своего руководства сократил количество управляющих директоров с 10 до 5, ввел одну штатную единицу заместителя председателя правления, и значительно подрезал количество департаментов и структурных подразделений – с 37 до 27.

Как видим, было несоответствие управляющих директоров (на одну единицу) – штат был раздут настолько, что прежнее руководство ФНБ уже не справлялось с оптимизацией управляющего персонала, уже не говоря о других задачах. Да и вообще наверняка утратило мобильность и эффективность.

Нужна была глобальная пертурбация, не только со сменой правящей верхушки, но и в целом команды.

— Недавно мы изменили структуру АО «Самрук-Қазына». Эти изменения направлены на повышение эффективности, эта работа будет продолжена. Что касается трансформации — прошло три года с момента ее запуска, и мы должны иметь постоянную, прозрачную картину, что мы имеем и каких результатов хотим достичь на каждом этапе, — заявил в январе Ахметжан Есимов.

Вот такие будни у ФНБ «Самрук-Казына». Возможно, именно сейчас решается вопрос, быть ли этому фонду в принципе.

Вместо послесловия

9 февраля 2018 года. Расширенное заседание правительства.

— Я участвовал в первой встрече с иностранцами, корифеями этого дела, столько было сказано. Ахметжан Есимов, я вас туда направил с надеждой, что вы разберётесь во всем и мне доложите, что нам дальше делать. Работу фонда надо поставить на другую стезю. Поручаю вынести на рассмотрение Совета по управлению фондом скорректированную стратегию и программу его трансформации, как будем дальше развивать. Будем развивать или будем национальные компании подчинять правительству, как это было раньше, если нужно. Не создали ли мы новую мощную бюрократическую структуру? — задался вопросом глава.

Глава государства отметил, что перед фондом стоит задача увеличения стоимости активов, эффективно управляя и инвестируя. Фонд не должен заниматься несвойственными ему функциями, под которые создаются целые структуры, набирается много людей с большими окладами.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.