Китайский CITIC Bank получил разрешение регулятора на покупку Altyn Bank

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Национальный банк Казахстана выдал China CITIC Bank Corporation Limited согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Altyn Bank», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Национальным банком Республики Казахстан принято решение о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный банк Казахстана») (…), а также о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited разрешения на приобретение дочерней организации АО «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный банк Казахстана»)», — говорится в письме Altyn Bank, опубликованном на сайте биржи в среду.

Как сообщалось, Народный банк Казахстана в июне прошлого года подписал соглашение о продаже 60%-ной доли в дочернем Altyn Bank китайским инвесторам. Завершение транзакции ожидалось во второй половине 2017 года.

«После завершения транзакции Народный банк продолжит владеть 40% компании и оставляет за собой определенные права в соответствии с акционерным соглашением, заключаемым с покупателями, в отношении компании, управления ею и прочих условий, которые вступят в силу по завершении», — поясняли в «Народном банке».

По словам председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметовой, Китай является перспективным рынком для казахстанского бизнеса, открывает большие возможности как рынок сбыта для казахстанских товаров и услуг.

«Altyn Bank, в свою очередь, сможет предложить своим казахстанским клиентам необходимую банковскую поддержку, например, прямые конвертации из тенге в юань, торговое финансирование, казначейские операции и кредитование. CITIC Bank будет играть роль стратегического партнера для Altyn Bank, расширяя его возможности, благодаря своему статусу значимого международного финансового института и размерам своего бизнеса, также Altyn Bank сможет усилить свои позиции на рынке благодаря доступу к технологиям CITIC Bank», — подчеркнула она.

АО «Народный банк Казахстана» является самым крупным по размеру собственного капитала и активов в Казахстане, оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Народный банк представлен в Грузии, Кыргызстане и России.

АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный банк Казахстана»), в прошлом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», присутствует на банковском рынке Казахстана с 1998 года, был приобретен и полностью принадлежит Народному банку с ноября 2014 года. Имеет 4 филиала в Алматы, Астане, Атырау и Актау, а также 2 отделения в Алматы.

CITIC (China International Trust and Investment Corporation) — одна из крупнейших национальных инвестиционных корпораций Китая. Основная цель CITIC заключается в привлечении и использовании иностранного капитала, применении передовой международной практики в своей операционной деятельности и управлении. CITIC Group имеет 44 дочерние организации, включая CITIC Bank, который предлагает различные банковские продукты и услуги крупным корпоративным клиентам и физическим лицам в Китае, Гонконге и других странах.