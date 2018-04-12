143 пострадавших от паводков дома в Глубоковском районе ВКО обещают восстановить до конца апреля

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12 апреля. Усть-Каменогорск. КазТАГ – 143 пострадавших от паводков дома в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области обещают восстановить до конца апреля, передает корреспондент агентства.

«Я лично посмотрел, как ведутся восстановительные работы в п. Белоусовка, с. Прогресс и Предгорном Глубоковского района. По 70 домам в субботу завершат оформление, затем их передадут людям. 143 дома будут ремонтировать, на сегодняшний день в 72-х из них уже начаты работы. Отмечу, что специалисты порядочные и высококвалифицированные. Работа будет завершена к концу месяца», — заявил в четверг аким ВКО Даниал Ахметов.

Отмечается, что на данный момент паводковая обстановка в районе нормализовалась. В эвакуационном пункте пока остаются 17 человек, 626 глубочан вернулись в свое жилье.

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