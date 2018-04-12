Евросоюз на год продлил антииранские санкции из-за нарушений прав человека

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Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) на год продлил антииранские санкции из-за нарушений прав человека, сообщает ТАСС.

«12 апреля совет ЕС продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями прав человека в Иране», — сообщили в четверг в пресс-службе совета Евросоюза.

Отмечается, что санкции действуют в отношении 82 человек и одной организации.

«Всем фигурантам этого черного списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках. Кроме того, санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для репрессий внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями», — говорится в сообщении.

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