Печать 100 новых учебников на казахском языке обойдется минобразованию РК в пределах рыночной стоимости

Астана. 12 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Стоимость печати 100 новых учебников на казахском языке находится в пределах рыночной, сообщил руководитель ОФ «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.

«Это заказ министерства образования и науки РК, стоимость перевода примерно такая, как есть на рынке», — отметил он журналистам после презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» в четверг.

Условно, если есть желающие принять участие в этом проекте, то стоимость перевода страницы с английского языка на казахский стоит Т3 тыс., стоимость научного перевода стоит Т1,5 тыс. за страницу. И еще есть литературная редакция, это тоже Т1,5 тыс., и плюс верстка, предпечатная подготовка и печать, пояснил Р.Кенжеханулы.

Он также уточнил, что печать одного экземпляра книги стоит около Т1200.