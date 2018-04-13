Международное экономическое агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Международное экономическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть, сообщает «Коммерсант».

«МЭА сохранило прогноз мирового роста на нефть на уровне 1,5 млн баррелей в сутки», — говорится в опубликованном в пятницу докладе агентства.

Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила оценку мирового спроса на нефть в 2017-2018 годы. Прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году повышен на 60 тыс. баррелей в сутки – до 98,7 млн баррелей. Кроме того, ОПЕК пересмотрела оценку темпов роста мирового спроса на нефть в 2017 году – до 1,65 млн баррелей в сутки (+30 тыс. баррелей), в 2018 году – до 1,63 млн баррелей в сутки (+30 тыс. баррелей).