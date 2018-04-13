Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Разработанную для женщин кислотную вакцину от рака протестировали швейцарские ученые, сообщают «Известия».

«Швейцарские ученые успешно протестировали новую вакцину против рака яичников, которую создали на основе кислоты и иммунных клеток. В ходе исследования врачи установили, что те пациентки, которые в дополнение к препаратам получали новую вакцину, имели более высокие шансы выжить в течение двух лет. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science Translational Medicine», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, изучение эффективности вакцинации продолжится в группах с большим числом пациенток, так как в данном исследовании участвовали 25 женщин.

Поясняется, что стандартное лечение рака яичников на последних стадиях заключается в хирургическом удалении опухоли и поддерживающей химиотерапии. При этом у значительной части женщин опухоль снова разрастается.