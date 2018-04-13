Тотальную проверку проведут во всех учебных заведениях Восточного Казахстана из-за неэффективного использования средств

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил о необходимости провести тотальную проверку во всех учебных заведениях области, сообщила пресс-служба акима.

Поводом послужило посещение акимом школы им. Шокана Уалиханова в с. Тугыл, которая нуждается в капитальном ремонте

«Глава региона высказал критику по поводу того, что специальные классы и кабинеты оснащены старым оборудованием, наглядными пособиями, хотя на нужды образования Восточного Казахстана выделяются огромные средства», — говорится в распространенном сообщении.

«Необходимо провести тотальную проверку во всех учебных заведениях области. Почти 106 млрд тенге из бюджета региона направляется на нужды сферы образования. Но как вы видите, этим наглядным пособиям уже почти 40 лет», — отметил Д.Ахметов.

Он сообщил, что дополнительно по программе «Менің мектебім» выделено Т2,5 млрд.

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Он дал конкретное поручение ответственным лицам срочно разобраться, почему эти средства используются неэффективно или не доходят своевременно до места назначения.

Относительно нуждающейся в ремонте школы им. Шокана Уалиханова в с. Тугыл, Д.Ахметов распорядился провести комплексное обследование здания, по итогам которого будет принято окончательное решение.

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