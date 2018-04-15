Казахстан выразил серьезную обеспокоенность по поводу острой эскалации ситуации в Сирии

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выступил с заявлением на экстренном заседании Совета безопасности, созванном в связи с бомбардировкой коалицией США, Франции и Великобритании территории Сирии.

«Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу острой эскалации ситуации в Сирии. Мы призываем все стороны предотвратить дальнейшую военную эскалацию и принять меры для того, чтобы вернуть доверие, мир и безопасность многострадальной Сирии, на основании устава ООН и соответствующих резолюций совбеза. (…) Мы призываем действовать ответственно, в соответствии с уставом ООН и международным правом. Кто еще, если не члены совета, могут продемонстрировать всему миру пример соблюдения принципов и положений устава!» — сказал К. Умаров в субботу.

Прямая трансляция заседания совбеза ООН была доступна на некоторых российских интернет-ресурсах и сайтах СМИ.

По словам К.Умарова, Казахстан призывает всех четко следовать международному праву и законам.

«Какие бы меры ни были приняты под благим предлогом, они не могут оправдать военное использование сил. Насилие в ответ на насилие никогда не приведет к миру и стабильности. Позиция Казахстана всегда оставалась и будет оставаться следующей: военные действия — это крайние меры, которые могут использоваться лишь в случаях, утвержденных совбезом», — отметил постпред Казахстана в ООН.

«Мы призываем США и Российскую Федерацию, учитывая то, что они являются сопредседателями международной группы поддержки Сирии и имеют влияние на другие стороны, активно действовать для того, чтобы прийти к политическому регулированию конфликта в Сирии. ООН должна сыграть решающую роль в проведении переговоров — для того, чтобы стороны урегулировали свои споры», — подчеркнул он.

Также К. Умаров призвал в дальнейшем поддержать Астанинский процесс и переговоры в Женеве.

«Все стороны на международном, региональном и сирийском уровне должны поддерживать скорейшее прекращение огня и серьезно и объективно двигаться вперед без каких-либо предварительных условий в рамках международной группы поддержки Сирии под эгидой ООН в Женеве», — заключил он.

Как сообщалось, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции утром в субботу.

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского города Хомс.