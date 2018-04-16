Международный балетный фестиваль в Астане в мае соберет участников из 11 стран

Астана. 16 апреля. КазТАГ – В рамках празднования 20-летия Астаны НАО «Казахская национальная академия хореографии» при поддержке министерства культуры и спорта РК проведет международный балетный фестиваль Temps lié 2-6 мая 2018 года, сообщила ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова.

«Площадка фестиваля объединит 28 участников из 11 стран и станет одним из ярких мероприятий этого лета для ценителей искусства балета», — отметила она на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, основной целью фестиваля является развитие, поддержка и популяризация хореографического искусства подрастающего поколения.

«Здесь также покажут свое мастерство профессиональные школы балета, подарив незабываемые впечатления зрителям. Фестиваль способствует укреплению взаимоотношений между профессиональными учебными заведениями, исполнителями различных танцевальных жанров и дальнейшему профессиональному ориентированию участников в области хореографии», — отметила спикер.

Как проинформировала А. Асылмуратова, вниманию зрителей будут представлены номера в трех номинациях: классический танец, народно-сценический танец (фольклор, стилизованный народный), а также современный танец.

В рамках фестиваля участники смогут не только попробовать свои силы в искусстве балета, но и получить новый опыт на мастер-классах профессорско- преподавательского состава академии и приглашенных мастеров балетного искусства.

В числе главных приглашенных гостей — педагог Английской национальной балетной школы, постоянный педагог школы танца Элмхурста при участии Королевского балета Бирмингема Ирек Мухамедов, народная артистка России, лауреат государственной премии и премии правительства РФ прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, заслуженная артистка РФ, лауреат премии «Золотой софит», преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана Елена Кузьмина.

«Завершающим событием фестиваля станет гала-концерт, где будут продемонстрированы лучшие номера участников, а также выступления учащихся Казахской национальной академии хореографии», — сообщили организаторы.