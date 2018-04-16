Астана. 16 апреля. КазТАГ – Подтопления ожидаются в первую половину недели в Алматы и 3 областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17-19 апреля на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, 18 апреля в г. Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирования местного склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления», — говорится в сообщении в понедельник.

Вместе с тем, как отмечают синоптики, пики половодья пройдены в 3 областях Казахстана. Так, согласно прогнозу на период с 14 по 20 апреля, пики половодья пройдены в Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областях.

«По данным снимков дистанционного зондирования земли и гидрометорологических станций объем влагозапасов в этих областях существенно сократился и по состоянию на 13 апреля площадь устойчивого снежного покрова составляет 0-7%, в основном в лощинах, оврагах, лесопосадках. Уровень воды в реках Карагандинской, Актюбинской и Костанайскойобластей понижается. В Костанайской области дальнейшее изменение водности и повышение уровня воды на реках области будет определяться водохозяйственными режимами работы водохранилищ, расположенных на территории РФ», — отметили в пресс-службе.