Сотрудники миграционной полиции задержаны по подозрению во взяточничестве в Алматинской области

Талдыкорган. 17 апреля. КазТАГ – Инспектор и начальник отдела миграционной полиции задержаны по подозрению во взяточничестве в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«В Илийский районный суд поступило уголовное дело в отношении инспектора и начальника отдела миграционной полиции Илийского РОВД, преданных суду по п. 4 ч. 3 ст. 366 (получение взятки) и ч. 2 ст. 394 (организация незаконной миграции) УК РК за получение взятки за организацию незаконной миграции путем оказания иностранцам услуг для незаконного въезда и перемещения по территории Республики Казахстан», — сообщили в Алматинском областном суде во вторник.

Как уточнили в облсуде, задержанные подозреваются в оказании покровительства незаконным иностранным мигрантам.