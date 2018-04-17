Астана. 17 апреля. КазТАГ – Т27,7 млрд выделили на научные исследования в ближайшие 3 года в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«По грантовому финансированию национальными научными советами были одобрены 1096 проектов на общую сумму на трехлетний период Т28,6 млрд. Ежегодно по Т9,5 млрд. Тогда как на целевое финансирование научных исследований на ближайшие 3 года выделено Т27,7 млрд», — сообщила во вторник руководитель управления государственного мониторинга научных проектов и программ комитета науки МОН РК Раушан Мукышева.

Говоря о мерах господдержки научных исследований, она уточнила, что на ведомством на 2018-2020 годы были объявлены конкурсы на грантовые программы и целевое финансирование научных исследований.

«Всего имеется 7 приоритетов развития науки. К примеру, по приоритетному направлению «Рациональное развитие природных ресурсов, в том числе водных. Геология и переработка новых материалов по технологии безопасных изделий и конструкций» одобрено 302 проекта, «Энергетика, машиностроение» – 84, «Информационно- телекоммуникационные, космические технологии, исследования в области естественных наук» – 170 проектов, «Наука жизни и здоровья» – 5 проектов, «Устойчивое развитие АПК» – 78 проектов, «Национальная безопасность и оборона» – 25 проектов», — проинформировала Р. Мукышева.