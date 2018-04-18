Перевести действующую систему налогообложения недропользователей с НДПИ на роялти предлагают в Казахстане

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Рассмотреть возможность перевода действующей системы налогообложения недропользователей с НДПИ на роялти предлагает заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Максим Кононов.

«Налог на добычу полезных ископаемых на данном этапе был сохранен. При этом дискуссии, которые велись как в прошлом году, так и в этом, продолжаются. Мы считаем, что роялти вместо НДПИ – это шаг вперед, потому что роялти, с точки зрения инвестора, является более понятным налогом, когда компания платит за то, что она фактически продала, а не за то, что она добыла. И при этом не учитываются потери, которые возникают в процессе переработки на стадии металлургии. Поэтому мы считаем, что роялти в Казахстане должен быть внедрен», — отметил М.Кононов в ходе IX горнопромышленного форума МАЙНЕКС Центральная Азия.

«Вы помните, мы говорили о том, что хорошая реформа не может быть без налогов. Мы планировали внедрение роялти по австралийской модели, но нам, к сожалению, быстро это сделать было сложно. Был серьезный кризисный период. Поэтому большие эксперименты с налогооблагаемой базой требовали очень больших расчетов. В плане налогообложения вопрос остался нерешенным. Мы им занимаемся. Соответствующее распоряжение о создании рабочей группы по внедрению роялти есть. Мы поэтому собираемся в этом плане свою работу продолжить», — отметил в свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев.

В АГМП напомнили, что с принятием кодекса «О недрах и недропользовании» было связано реформирование отдельных аспектов налогового законодательства. В частности, отменен бонус коммерческого обнаружения с 2019 года.

«Это сделано для того, чтобы привлечь больше инвестиций в геологоразведку. Упростить вход для инвесторов. Введена арендная плата (за пользование земельными участками для недропользователей – КазТАГ). Это тоже новация, связанная с реформированием отраслевого законодательства. Арендная плата решила все те платежи, их было несколько, и теперь это более понятная и предсказуемая схема для инвестора, который сможет на годы вперед просчитать все свои налоговые затраты», — считает М.Кононов.

«Была отменена нагрузка по налогу на сверхприбыль, она была перенесена на рентные платежи на экспорт угля. Важной на наш взгляд новацией стало распространение налоговых льгот и преференций на действующие предприятия, которые проводят модернизацию, инвестируют в расширение мощностей», — подытожил он.