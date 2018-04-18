Первое в мире крупное месторождение чистого рубидия обнаружено в Китае

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Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Крупное месторождение рубидия обнаружено в южнокитайской провинции Гуандун, сообщает «Синьхуа».

Как подтвердила провинциальная ассоциация горной промышленности, месторождение рубидия разведанным запасом в 175 тыс. тонн обнаружено в городе Хэюань.

«Это первое в мире месторождение чистой рубидиевой руды, заявила Китайская федерация горной промышленности. До этого рубидий извлекали вместе с сопутствующими минералами», — говорится в сообщении.

В новом месторождении также обнаружены запасы более 10 других минералов, включая олово, вольфрам, свинец, цинк, медь и золото.

Рубидий — мягкий серебристо-белый металл, использование которого в сфере новой энергетики имеет большие перспективы, поясняется в сообщении.

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