Повысить эффективность работы фонда «Самрук-Казына» за счет сокращения уровней управления распорядился Назарбаев

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Президента РК Нурсултана Назарбаева ознакомили с обновленной стратегией развития АО «Самрук-Казына» на 2018-2028 годы и его программой трансформации, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, Н. Назарбаев обратил внимание присутствующих на ряд вопросов, требующих принятия соответствующих мер.

«Касательно повышения эффективности управления фондом. До сих пор продолжает действовать многоуровневая система управления компаниями фонда. Это усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административно- управленческого персонала. Необходимо сократить уровни управления, — приводятся слова президента в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Президент Казахстана также акцентировал внимание на важности продолжения работы по приватизации активов фонда, отметив наличие высокой заинтересованности иностранных инвесторов в участии в данной программе.

Н. Назарбаев отдельно остановился на процессе цифровизации компаний фонда, подчеркнув актуальность и своевременность этой программы в условиях четвертой промышленной революции, отмечено в сообщении.

Кроме того, он указал на необходимость принятия системных решений в отношении крупных инвестиционных проектов фонда.

По итогам заседания Н.Назарбаев одобрил обновленные стратегию развития АО «Самрук-Казына» на 2018-2028 годы и программу трансформации Фонда и поручил обеспечить особый контроль их дальнейшей реализации.

«Правительство совместно с руководством фонда должно проводить активную работу по осуществлению этих программ», — заключил Н. Назарбаев.

На заседании заслушаны отчеты председателя совета директоров АО «Самрук-Казына» — премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, председателя правления АО «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, независимого директора АО «Самрук-Казына» Ричарда Эванса.