«Представляете, простой парень с юга, с райцентра, английского толком не знает, а в Сан-Франциско таксует!»

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Сетевые СМИ о казахах в зарубежье

Роман ИВАНОВ — «Миграционный поток: почему уезжают из Казахстана?» — Одни эксперты считают, что эмигранты бегут в поисках лучшей доли. Другие — что эти люди просто не считают Казахстан родиной. По данным комитета по статистике, в 2017 году из Казахстана на постоянное место жительства уехало почти 38 тыс. человек, а взамен прибыло 16 тыс. Это стало антирекордом за последние 10 лет. Сразу же появился ряд публикаций на тему «утечки мозгов» из страны, в которых утверждалось, что цифры эти по казахстанским меркам довольно большие.

Но есть и другие мнения. Например, вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан АЛЬТАЕВ на днях заявил, что «проблема раздута» и не следует паниковать, поскольку цифры эти совсем небольшие.

миграция

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ не удивлен «стоическому спокойствию наших чиновников». Но сам принадлежит к первому лагерю, считающему, что уже пора если и не паниковать, то серьезно нервничать.

Политолог Замир КАРАЖАНОВ принадлежит ко второму лагерю. Как и вице-министр, он не видит в приведенной статистике вообще ничего страшного. По его мнению, для страны с населением в 18 с лишним млн человек эти цифры ничего серьезного не представляют.

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«Миллионер восхитился парнем из ЮКО, который работает таксистом в Сан-Франциско» — Казахстанский бизнесмен Айдын РАХИМБАЕВ встретился с казахстанской молодежью в Сан-Франциско – «46 человек казахов в одном месте! Собрались очень интересные ребята, выходцы из разных городов: Кызылорда, Актобе, Кокшетау, Караганда, Актау, Семей, Алматы, Павлодар, Астана и другие регионы. Талантливые ребята учатся в разных топовых университетах США по разным программам, включая Болашак. Здесь наша молодёжь работает в разных крутых компаниях, таких как Google! Если честно не просто рад, а горд за наших продвинутых амбициозных умниковИ вот подходит с большим опозданием парнишка загорелый, представляется по имени, на вопрос чем здесь в USA занимается отвечает, «Uber де iстеймiн!» (работаю в Uber – прим. Ред.) Круто подумали мы, ничего себе, молодец такой, еще и на казахском отвечает».

На вопрос кем он работает в Uber, тот ответил, что он водитель. – «Узнал, что казахов собираете, решил приехать. И затем выдает на колоритном казахском дальше, сам я с ЮКО, приехал сюда, работу подобрал, двигаюсь. Представляете, простой парень с юга, с райцентра, английского толком не знает, а в Сан-Франциско таксует! Предприимчивость наших южных ребят зашкаливает», — восхитился миллионер.

Сара САДЫК – «Как простые казахские парни пробиваются в Голливуде» — Воспитанник казахстанского детдома, а сегодня американский продюсер, актер и режиссер Еркен ЯЛГАШЕВ планирует снять серию документальных фильмов о теперь уже бывшей своей родине. Что примечательно, туристический, экономический и прочий потенциал Казахстана там будет показан глазами друзей продюсера – голливудских актеров класса «А», один из которых изъявил желание принять гражданство нашей страны.

Отечественные СМИ достаточно подробно рассказывали о том, как в конце зимы этого года в Восточный Казахстан прилетели несколько голливудских актёров – Кэри-Хироюки Тагава, Майкл Мэдсен, Бай Лин, Марк Дакаскос и Эрик Робертс. Цель – съемки документального фильма, который покажут на BBC и National Geographic.

Финансирование будущей картины взяли на себя две кинокомпании – «Кастл-фильм» (США) и «Байтерек-продакшн» (Казахстан). Половина материала уже отснята. На летние съемки, как сообщил Арман Асенов, продюсер с казахстанской стороны, приедет другая команда голливудских актеров. По словам продюсера с американской стороны Еркена Ялгашева, сейчас есть предложение – снять такие фильмы о каждом регионе Казахстана.

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Евгения СКАЛЕЙ – «Лондон сформировал личность и научил критическому мышлению – казахи в Англии» — Карине БЕКТУР 27, исследователь в сфере экономики здравоохранения, PhD студент направления health service and population research. Она переехала с семьей в Лондон и рассказала, как ей удается совмещать семейную жизнь и науку.

Если сравнивать Астану и Лондон, кто-то может сказать, что в Лондоне намного комфортнее, но лично для меня это не так. Когда я переезжала в Англию с семьей, мне было сложно. Можно сказать, что я покинула зону комфорта. В Астане нам помогали друзья и родители, а в Лондоне мы сами по себе.

В Лондоне запутанная система многочисленных налогов, в каждом районе города разная налоговая ставка. У всех свои правила, и они могут отличаться, вплоть до правил сортировки мусора. Но в целом англичане эти правила любят. И еще больше любят их соблюдать.

Врачи в Лондоне никогда не дадут вам огромные списки лекарств. В Казахстане меня всегда поражало, что «лекарства» прописывают без доказательной базы. В Лондоне антибиотики выписывают очень осторожно, и мне это нравится.

В целом медицина для детей бесплатная и, исходя из моего опыта, работает быстро.

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Но так, надо признаться, не везде: я слышала о больших очередях от других родителей. Еще в Великобритании есть система childcare vouchers — это определенные суммы, которые откладываются с зарплаты и не облагаются подоходным налогом, родители могут их тратить только на уход за ребенком — садик или няню.

Формирование моей личности как таковой произошло в Лондоне во время студенчества. Определенно, я стала самостоятельнее, особенно в плане учебы. Студенты в Великобритании относятся к учебе очень ответствено. Преподаватель ожидает, что если студент тратит деньги на обучение, значит ему это нужно. И это так, потому что каждый учится для себя. Тут я научилась критическому мышлению.

Сара САДЫК — «Казахстанец Абдыгали Али: В Японии не дают в долг и не приезжают в гости без приглашения» — «Иностранцам, особенно из СНГ, легче не принимать чужую страну, чем понять ее. Потому что здесь нельзя врать, давать пустые обещания, шуметь после 21.00, бросать мусор, плевать. Здесь не дают в долг и несут личную ответственность за свою жизнь», — говорит живущий много лет в Японии казахстанец.

12 лет назад я женился на своей однокурснице (мы вместе учились в Китае) японке Айко Тани, — рассказывает бывший житель города Талгар, что под Алматы, Абдыгали АЛИ. — Это сейчас, пройдя через ссоры и даже кратковременные расставания, мы стали понимать друг друга с полуслова. Первые годы было очень сложно и мне, и ей. Если у меня был культурный шок от чужой для меня страны, то у нее – шок от многих моих привычек. Я, например, любил занимать деньги друзьям из Казахстана, но японцы не дают в долг даже своим родителям. Не умел планировать дела не то что на год — даже на следующий день. Слово «экономить» было для меня чужим – как только в кармане появлялись деньги, тут же бежал их тратить. Ей это было непонятно абсолютно: «Как?! Тебе 25 лет, а ты не умеешь обращаться ни со своей жизнью, ни со своими деньгами! У нас так не ведут себя даже дети». И в самом деле, сейчас мои дети, полуказахи-полуяпонцы, записывают в специальный дневник все свои ежедневные расходы

По японским понятиям каждый человек сам должен решать свои проблемы. Если начал кого-то напрягать, это не есть хорошо. Я это начал понимать, только прожив здесь больше десяти лет. Моя жена с трудом, но тоже научилась понимать меня и даже чуть-чуть перенимать мои казахские привычки.

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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