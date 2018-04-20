Глава AsiaCredit Bank заверил в финансовой устойчивости комбанка

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – АО «AsiaCredit Bank» готово отвечать по всем своим обязательствам перед клиентами, говорится в ответе председателя правления банка Булана Копешова на запрос КазТАГ.

«АО «AsiaCredit Bank» не испытывает никаких проблем с обслуживанием клиентов, ограничения по снятию денег с депозитных счетов для юридических и физических лиц отсутствуют», — подчеркивается в ответе, поступившим в редакцию КазТАГ в пятницу.

Как отмечает Б. Копешов, нет никакой необходимости в предоставлении финрегулятором дополнительной ликвидности банку.

«Банк не обращался к регулятору (за финансовой поддержкой – КазТАГ). На 1 апреля 2018 года доля ликвидных активов в общем портфеле составляет 29,2%, что превышает среднее значение по рынку. По состоянию на конец марта 2018 года коэффициент текущей ликвидности равен 0,822 при минимальном требовании регулятора 0,3», — заверил он.

По его сведениям, в настоящее время «АО «AsiaCredit Bank» «существенно превышает требуемые нормативы регулятора по достаточности капитала и в дополнительных вливаниях в капитал не нуждается».

«По состоянию на 1 апреля 2018 года коэффициенты достаточности капитала банка следующие: К1 = 16,3% (при нормативе не менее 7,5%), К1-2 = 16,3% (при нормативе не менее 8,5%), К2 = 15% (при нормативе не менее 10%)», — перечислил Б. Копешов.

Как сообщалось, в апреле международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «AsiaCredit Bank» с «В-» до «CCC» со стабильным прогнозом. Одновременно Fitch отозвало рейтинг банка «по коммерческим причинам».

Говоря об отдельных показателях БВУ, в агентстве обратили внимание, что AsiaCredit Bank «достаточно консервативно управляет ликвидностью». По мнению Fitch, это помогло банку выдержать существенный отток клиентских средств на уровне 40% в IV квартале 2016 года — I квартале 2017-го, обусловленный негативными настроениями на рынке и контрактными погашениями государственного фондирования.

«После этого база фондирования была стабильной, и на конец 2-го месяца 2018 года запас ликвидности покрывал клиентское фондирование на существенные 45%. Ближайшие значительные потребности в рефинансировании являются относительно отдаленными (в середине 2019 года), когда наступают сроки погашения по локальным облигациям (7% обязательств). В то же время база фондирования может быть чувствительной к настроениям клиентов, которые уже демонстрировали волатильность», — предупредили в агентстве.

Напомним, на совещании по итогам деятельности Национального банка РК 18 апреля Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

Кроме того, на совещании глава государства сообщил о закрытии программы Национального банка РК по оздоровлению финансового сектора.