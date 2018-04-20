ОПЕК+ в июне может рассмотреть новый ориентир сделки

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – На заседании 9-го мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене в июне могут разработать новый целевой ориентир для сделки по ограничению добычи, сообщил саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех.

«Мы должны посмотреть, как рынок ребалансируется после сезона низкого спроса в начале этого года. Мы должны работать над ориентиром», — цитируют заявление министра журналистам в Джидде российские СМИ.

«Вероятно, это будет более чем один критерий. Мы можем решить этот вопрос в июне», — приводит слова аль-Фалеха агентство ТАСС. Он также отметил, что пока альтернативный индикатор не найден. Ранее он говорил, что ОПЕК+ нужно продолжить сотрудничество с более релевантным целевым ориентиром, чем средний за 5 лет уровень коммерческих запасов стран ОЭСР, который сейчас уже учитывает перенасыщенные запасы 2014 года.

Как сообщил в свою очередь глава минэнерго РФ Александр Новак, уровень исполнения соглашения странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с начала года составил 113%.

А. Новак также рассказал, что мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил необходимость продолжения сотрудничества после завершения сделки. «Неважно, когда рынок стабилизуется, мы пришли к заключению, что надо продолжать сотрудничество. Мы обсудим этот вопрос на заседании в июне», — цитирует А.Новака ТАСС.

«Мы сейчас в течение двух месяцев посмотрим, как будет развиваться ситуация, и в июне, когда соберемся (22 июня в Вене), мы оценим. Соглашение действует до конца года, и в июне мы можем рассмотреть вопрос, касающийся снижения квот в течение этого времени. Сейчас пока никаких решений нет», — сказал он.

По данным российского министра, излишки запасов нефти снизились до 12 млн баррелей на конец марта. «За три месяца снижение составило почти 90 млн баррелей, это очень хороший показатель», — заявил он.

А. Новак также сообщил, что ожидает, что излишки запасов нефти исчезнут с рынка в ближайшие месяцы. На момент начала реализации договоренностей ОПЕК+ в январе 2017 года запасы превышали средний за пять лет уровень более чем на 300 млн баррелей, а в феврале 2018 года излишки сократились и превышали пятилетнюю норму на 44 млн баррелей, сообщал ОПЕК.

Министр отметил, что пока говорить о формате сотрудничества в рамках ОПЕК+ после 2018 года рано, оно не обязательно подразумевает продление квот.

«Сейчас мы не готовы говорить о конкретном формате (сотрудничества после завершения сделки в конце 2018 года), идет обсуждение. Мы настроены на то, чтобы продолжать сотрудничество, это может быть и мониторинг ситуации в формате встреч два раза в год», — сказал он.

10-е заседание мониторингового комитета ОПЕК+ намечено на сентябрь в Алжире.

Как сообщалось, в конце 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, договорились о сокращении добычи нефти. Согласно условиям сделки, ее участники должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Казахстан взял на себя обязательство о сокращении нефтедобычи на 20 тыс. баррелей в сутки.

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала — до конца марта 2018 года, а затем — до конца 2018 года. Ее цель — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на январь 2018 года превышали норму на 118 млн баррелей.