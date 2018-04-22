Два взрыва произошло в Афганистане; более 30 погибших, свыше 50 пострадавших

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Алматы. 22 апреля. КазТАГ — Два взрыва произошло в Афганистане, в результате которых погибли более 30 человек, свыше 50 – пострадали, сообщает ТАСС.

«Первый взрыв был произведен в 10.00 по местному времени (11.30 по Астане – КазТАГ) террористом-смертником у центра регистрации избирателей в Кабуле – районе Дашт-е-Барчи. По последним данным, в результате случившегося погиб 31 человек, более 50 человек получили ранения», — говорится в сообщении со ссылкой на телеканал Tolo News в воскресенье.

По данным агентства Reuters, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Позднее телеканал Tolo News сообщил, что по меньшей мере 6 человек погибли, еще 5 пострадали в воскресенье в результате второго взрыва, прогремевшего близ центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри (столица северной провинции Баглан).

«Теракт произошел после 12.00 по местному времени (13.30 по Астане – КазТАГ). Погибшие и пострадавшие были членами одной семьи, среди них есть женщины и дети. Взрывное устройство сработало, когда автомобиль, в котором ехала семья, проезжал мимо центра», — передает телеканал.

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Как отмечается, ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение «Талибан» воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.

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