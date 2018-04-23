Частные учреждения образования Казахстана проверят в мае-июне на соответствие требованиям пожарной безопасности

Астана. 23 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Частные учреждения образования проверят в Казахстане в мае-июне на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«На этой неделе мы должны завершить полностью по маю проверки объектов с массовым пребыванием людей — это торговые центры. И в мае-июне провести проверку еще 2 тыс. объектов. Это объекты системы образования, которые находятся в частных руках», — сказал Ю.Ильин на брифинге в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК в понедельник.

Как он отметил, на данный момент из 972 запланированных к проверкам объектов торговли с массовым пребыванием людей и общей площадью более 1,5 тыс. кв.м в 851 проверка завершена. В ходе них было выявлено более 10 тыс. нарушений.

«Все без исключения проверенные объекты находятся в пожароугрожающем состоянии. Общая сумма штрафов составляет более Т16 млн. Руководителям объектов вручены предписания об устранении нарушений. Контрольные проверки начнутся с мая-июня», — пояснил замглавы ведомства.

При этом Ю.Ильин уточнил, что только 11 из 972 обследованных объектов соответствовали требованиям.

По его словам, в среднем на объектах выявляются от 2 до 20 нарушений. Анализ проверок показал, что большинство выявленных нарушений носило режимный характер.

«Это закрытые запасные выходы, открытие дверей не по ходу эвакуации, устройство бутиков на путях эвакуации или под лестничными маршами, отсутствие указателей путей эвакуации, неправильный монтаж электрооборудования, не проводится ревизия электропроводов на сопротивление изоляции, противопожарного водоснабжения, нет или не хватает первичных средств пожаротушения, нерабочая автоматическая пожарная сигнализация», — перечислил он.

В то же время замминистр добавил, что сегодня прорабатывается вопрос внесения изменений и дополнений в законодательство по ужесточению требований по противопожарной безопасности.

«Законодательно требуется изменения о том, что малый бизнес или любой другой бизнес, который предоставляет помещения повышенной пожароопасности, чтобы они проверялись у нас не через 3 года после открытия, а по факту и ежегодно подвергались проверкам. И независимо от изменения формы собственности они также подвергались бы проверкам», — подчеркнул Ю.Ильин.