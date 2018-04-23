Даже в случае субсидирования производства электромобилей в Казахстане их цена не станет конкурентоспособной

Астана. 23 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Даже в случае субсидирования производства электромобилей в Казахстане, не удастся достичь цены, имеющейся на китайском рынке, считает председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«В Казахстане, как и в абсолютном большинстве других государств за редким исключением, не предусмотрены государственные субсидии на приобретение автомобилей на электрической тяге. Этот вопрос лишь обсуждается, причем в гораздо более скромных объемах, чем в масштабах китайского рынка. Гипотетически обсуждается вопрос субсидирования в размере $5 тыс. на единицу приобретаемой продукции. Но даже при том, что гипотетически все-таки такие субсидии будут внедрены на казахстанской почве, не удастся достичь той цены, которая предлагается китайскому потребителю на китайском рынке. Тем более рынка, даже в отдаленном понимании рынка электромобилей, в казахстанских условиях сегодня нет», — сказал О.Алферов на пресс-конференции, посвященной ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» в понедельник.

По его словам, доступная цена на автомобили на электрической тяге обеспечена в странах благодаря государственным субсидиям. В случае легковых автомобилей на рынке КНР в отношении автомобилей малого класса субсидия приближается к 13-14 тысячам в долларовом эквиваленте. Таким образом, государство обеспечивает почти половину стоимости приобретаемого электромобиля, радикально облегчая финансовую нагрузку на конечного покупателя, отметил он.

«Если подводить итоги первых трех месяцев текущего года, то на территории Казахстана было реализовано всего пять полностью электрических автомобиля. Три из них составили автомобили бренда Tesla. Это микроскопический сегмент казахстанского рынка премиальных автомобилей, пока о рынке электромобилей в казахстанских условиях говорить не приходится», — резюмировал О.Алферов.