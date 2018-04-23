Астана. 23 апреля. КазТАГ – Паводки возможны в ближайшие трое суток в Алматы и 3 областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24-25 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, склонового стока. 25-26 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных реках Алматинской области ожидается формирование паводков, склонового стока. 25 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных реках Жамбылской области и г. Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Напомним, ранее штормовое предупреждение с прогнозом дождей с грозами, сильного ветра и града на период с 24 по 26 апреля было распространено для Костанайской, Жамбылской и Кызылординской областей. По данным синоптиков, север и запад страны окажутся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с Сибирским циклоном.