США не ослабят санкции против КНДР лишь в обмен на остановку ядерных испытаний

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном намерен заявить, что санкции в отношении КНДР не будут существенным образом ослаблены, пока Пхеньян не откажется от своего ядерного арсенала, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Когда президент говорит, что он не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на значимые уступки, такие как отмена санкций, до того, как Северная Корея существенным образом не упразднит свою ядерную программу», — приводятся в статье WSJ слова одного из источников.

По сведениям источников газеты из числа чиновников, Д. Трамп «не намерен ощутимо ослаблять санкции против Пхеньяна в обмен на приостановку ядерных испытаний и запусков ракет».

«Если Северная Корея захочет быстро продвинуться в направлении денуклеаризации, то все горизонты будут открыты. Произойдет много хорошего», — сказал чиновник.

По словам источника издания, одна лишь приостановка ядерных и ракетных испытаний «может быть легко обращена вспять» властями КНДР.

«Если говорить о возобновлении экономической активности, то Северная Корея должна будет это заслужить. Хотя мораторий на ракетные и ядерные испытания будет иметь положительные стороны с точки зрения безопасности, администрация (США – КазТАГ) добивается более широкого соглашения. Уверен, они (власти КНДР – КазТАГ) не получат такого ослабления санкций, на которое они рассчитывают, без существенного прогресса в упразднении своих программ», — подчеркнул источник.

По информации издания, выдвинутый Д. Трампом на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео во время состоявшегося ранее посещения КНДР оценил готовность Ким Чен Ына к отказу от ядерного оружия, а также обсудил с ним возможность освобождения трех граждан США, удерживаемых в стране. Визит М. Помпео продолжался около одного дня, он не оставался в городе на ночь.

Как сообщалось ранее, Вашингтон и Пхеньян рассматривают возможность проведения личной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном, подготовка к которой, предположительно, перешла в практическую плоскость.

Американский лидер сообщил 18 апреля, что саммит состоится в ближайшие недели.

Как заявил в конце прошлой недели Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.