Нацбанк намерен запретить БВУ взимать комиссии за ведение банковского счета

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Национальный банк РК (НБРК) совместно с министерством юстиции разработали поправку в законодательство, запрещающую банкам второго уровня (БВУ) устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета при выдаче и обслуживании кредита, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«В рамках проекта закона РК по вопросам защиты прав собственности и арбитража Национальным банком совместно с министерством юстиции разработана поправка, согласно которой банки не вправе будут по договорам банковского займа, заключаемым с физическими лицами, устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет», — приводятся в сообщении слова начальника управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александра Терентьева.

При этом отмечается, что «в феврале 2011 года в закон о банках была внесена норма, согласно которой банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны в договорах банковского займа указывать полный перечень комиссий и их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей займа, и не вправе в одностороннем порядке вводить новые виды комиссий в рамках заключенного договора».

«Таким образом, начиная с 2011 года банки вправе взымать только те комиссии, которые указаны в договорах банковского займа», — указывается в информации регулятора.

В то же время А. Терентьев обратил внимание, что в договорах банковского займа были выявлены случаи взимания банками комиссии за ведение ссудного счета (КВСС).

«КВСС не является комиссией, связанной с оказанием банковских услуг. Национальным банком совместно с заинтересованными государственными органами была проведена работа по оценке правомерности практики взимания КВСС. По итогам данной работы действия банков по взиманию с заемщиков КВСС были расценены как неправомерные, поскольку данный счет не является банковским», — отметил он.

Поэтому в целях соблюдения БВУ законодательства в части прекращения взимания КВСС Нацбанком в 2014 году к банкам-нарушителям, по его словам, были применены ограничительные меры воздействия в виде предписания прекратить взимание комиссии по ведению банковского счета по действующим договорам банковского займа.

Кроме того, А. Терентьев сообщил, что с июля 2016 года «комиссии и иные платежи по займам, выдаваемым физическим лицам, ограничены перечнем комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения».

Однако перечень комиссий, по его словам, не распространяется на договоры, заключенные до 1 июля 2016 года, «в связи с чем взимание банками комиссий, не предусмотренных перечнем, но указанных в договоре банковского займа, заключенного до 1 июля 2016 года, является правомерным».

«При этом любые споры по гражданско-правовым отношениям могут быть разрешены в судебном порядке», — отметил А.Терентьев.