Прибалтика, когда-то управлявшаяся из Москвы, а теперь входящая в НАТО и ЕС, просит Запад обеспечит ее защиту перед лицом угрозы с Востока

Из Калининграда, российского эксклава на побережье Балтийского моря, любые самолеты или ракеты способны охватить своим действием большую часть Польши, Литвы, Латвии и Эстонии

Катарская ежедневная газета Gulf Times со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовала репортаж Андрюса Ситаса под названием «Lithuania wants more Nato anti-aircraft systems» — «Литва желает получить больше зенитно-ракетных комплексов НАТО».

В нем говорится так: «Литва желает, чтобы Соединенные Штаты доставили больше таких систем противовоздушной обороны, как ракетные комплексы Patriot и зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия Avenger в Прибалтику, где некоторые опасаются того, что Россия располагает преимуществом в воздухе.

Страна просит Вашингтон чаще отправлять системы ПВО на проводимые на территории их региона военные учения, ссылаясь на то, что Организация Североатлантического договора (НАТО) должна хорошо знать регион на случай возникновения конфликта, заявил агентству Reuters министр обороны Раймундас Кароблис.

«Да, конечно (мы просим), — сказал он на этой неделе корреспонденту Reuters. — Мы говорим не только о ракетных комплексах Patriot, но и также о таких других установках, как зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия Avenger и иные системы, необходимые для формирования региональной архитектуры противовоздушной обороны, потому что нам самим это не по силам».

Литва, Латвия и Эстония, когда-то управлявшиеся из Москвы, а теперь являющиеся членами НАТО и Европейского Союза, испытывают нужду в помощи Запада, несмотря увеличение оборонных бюджетов на фоне их крохотных экономик.

Польша также была встревожена осуществленной Москвой в 2014 году аннексией Крыма и собирается потратить свыше $5 миллиардов на приобретение ракет Patriot у компании Raytheon после заключенной в марте сделки.

Ракеты-перехватчики Patriot предназначены для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет малого радиуса действия.

Однако крохотные прибалтийские республики не могут позволить себе приобретение дорогостоящих военных самолетов или передовых средств ПВО, и это обстоятельство вынуждает их полагаться на Соединенные Штаты и НАТО в плане восполнения такого недостатка.

Из Калининграда, российского эксклава на побережье Балтийского моря, любые самолеты или ракеты способны охватить своим действием большую часть Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Кароблис не ожидает, что НАТО немедленно приступит к наращиванию оборонного потенциала в прибалтийских республиках. Но он надеется на то, что альянс на саммите лидеров НАТО в июле продемонстрирует большую приверженность решению задачи противостояния любой угрозе в Прибалтике».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что вооруженные силы России и армии стран Балтии представляют собой несопоставимые величины. Судя по сведениям, находящимся в свободном доступе, в случае агрессии извне три постсоветские прибалтийские республики вместе взятые могут выдвинуть 12 батальонов (от 800 до 1100 человек в каждом). То есть – меньше одной дивизии. Основу их оборонной стратегии на случай интервенции составляет артиллерия. Согласно данным двухлетней давности, Эстония на тот момент располагала 357 пушками и минометами, а еще собиралась закупить 80 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В распоряжении же Латвии тогда находились 80 пушек и минометов, 12 противотанковых комплексов и 132 безоткатные противотанковые пушки, а Литвы — 133 крупнокалиберные пушки и миномета, а также 90 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Боевой авиации у трех прибалтийских республик практически нет. То есть, можно сказать, их воздушное пространство не прикрыто.

Расстояние от российской границы до Таллинна – свыше 150 километров, до Риги — 210-275, до Вильнюса – 286. Потенциально указанные дистанции вполне могут быть пройдены танками за один световой день. Но очень сомнительно, чтобы дело дошло до этого.

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