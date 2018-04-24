Соглашение с Россией о контроле за продукцией военного назначения намерен ратифицировать Казахстан

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Астана. 24 апреля. КазТАГ – Казахстан намерен ратифицировать соглашение с Россией о контроле за продукцией военного назначения, сообщается в проекте постановления правительства РК о внесении проекта соответствующего закона на рассмотрение мажилиса парламента.

«Правительство РК постановляет: внести на рассмотрение мажилиса парламента РК проект закона РК «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что реализация соглашения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных министерству обороны в республиканском бюджете по программе «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности вооруженных сил РК».

«Соглашение между РК и РФ о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между РК и РФо военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года подписано в Москве 29 ноября 2017 года. Соглашение направлено на определение порядка проверки наличия поставленной продукции военного назначения, необходимой документации, подтверждающей ее целевое использование и обоснованность списания. Проект соглашения также предусматривает обязательства уполномоченных органов двух государств по организации такого контроля», — пояснили авторы законопроекта.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 7 мая.

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