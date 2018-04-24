Учет национальных стандартов РК хотят сделать обязательным при разработке техспек для госзакупок

Астана. 24 апреля. КазТАГ – Учет национальных стандартов Республики Казахстан хотят сделать обязательным при разработке технических спецификаций для государственных закупок, сообщается в проекте приказа министерства финансов РК «О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок».

«Заказчики разрабатывают техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия – межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг», — говорится в предложенной во вторник редакции правил проведения госзакупок.

Кроме того, согласно нововведениям, потенциальных поставщиков, сведения о которых не содержатся в «Базе данных неправительственных организаций», планируют не допускать к участию в государственных закупках услуг, предусмотренных государственным социальным заказом. Еще одним предложением является то, что коммерческие предложения заказчикам потенциальные участники смогут предоставлять не только по запросу, но и по своей инициативе. Также планируется уточнение тендерных требований к консорциумам.

«Усиление роли национальных стандартов при проведении закупок, позволит создать приоритет отечественным товаропроизводителям, а также будет способствовать обеспечению добросовестной конкуренции», — пояснили разработчики документа.

Всего проект приказа минфина содержит более 20 различных изменений и дополнений.

Новая редакция правил проведения госзакупок вынесена на публичное обсуждение до 8 мая.