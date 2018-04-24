Костанай. 24 апреля. КазТАГ – В Костанайской области наблюдается рост продаж российского рубля, передает корреспондент агентства.

«По сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в I квартале 2018 года – КазТАГ) объем валовой продажи американской валюты ($44,7 млн) увеличился на 17%. Традиционно повышенный спрос сохраняется на российский рубль (3,6 млрд рублей) — рост 33%. Снижение спроса наблюдалось на евровалюту (7,4 млн евро) – на 8%», — сказал на брифинге директор Костанайского филиала Национального банка Жомарт Кажрахимов.

При этом, по его словам, в связи с изменениями в законодательстве по регулированию деятельности обменных пунктов количество обменников с начала года сократилось с 59 до 46.

1 рубль = Т5,26.