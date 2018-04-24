В ОАЭ появится цифровой банк, использующий только собственную криптовалюту

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Первый в мире цифровой банк на базе технологии блокчейн будет создан в Дубае, передает ТАСС.

Как сообщает издание Gulf News, один из банков ОАЭ будет использовать только собственную криптовалюту и заниматься исключительно финансированием сделок с предметами искусства.

«Я уверена, что эта инициатива поможет интегрировать искусство в цифровой мир… Кроме того, создание и запуск местной криптовалюты, несомненно, позитивным образом скажется на укреплении экономики эмирата», — сказала заместитель главы управления культуры и искусств эмирата Дубай Латифа бинт Мухаммед бен Рашид аль-Мактум.

Криптовалюты работают на основе технологии блокчейн — системы выстраивания блоков транзакций в цепочку, где вся информация сохраняется, а каждый последующий блок хранит информацию о предыдущих действиях. Таким образом создается распределенная по разным блокам база данных, в которую невозможно внести изменения, так как в таком случае произойдет исключение измененного блока из цепочки.

По мнению экспертов, эта технология повышает надежность операций, а также исключает необходимость участия нотариусов, юристов и других специалистов, обслуживающих сделки, поясняется в сообщении.

Между тем, как уже сообщалось, Нацбанк Казахстана намерен ввести законодательные ограничения на проведение операций с криптовалютами.

«Ситуация диктует необходимость ужесточения требований к использованию криптовалют. Считаем целесообразным введение законодательных ограничений на проведение операций с криптовалютами в тенге, выражения стоимости товаров в криптовалюте, приема криптовалют в качестве средства платежа, исключение использования финансовой системы для обслуживания сделок с криптовалютами», — сказал глава регулятора Данияр Акишев в феврале текущего года.