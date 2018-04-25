Могерини призвала прекратить дробить Сирию на части

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на полях международной конференции в Брюсселе призвала прекратить дробить Сирию на части и подумать над ее объединением, сообщают российские СМИ.

«Нужно избегать дробления Сирии на куски. Надо, напротив, смотреть, как ее объединять», — цитирует РБК Ф.Могерини в среду.

«Она напомнила о позиции ЕС, согласно которой государства-гаранты Астанинского процесса должны выполнить свои обязательства и обеспечить перемирие в Сирии. Также они должны поспособствовать участию Сирии в переговорах в Женеве под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Как отмечается, накануне президент США Дональд Трамп предложил региональным державам отправить в Сирию свои войска. Тем самым, по замыслу президента США, они заплатят за продолжение военного присутствия в республике.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство готово отправить свои войска в Сирию, если такое предложение будет сделано Эр-Рияду со стороны западной коалиции. По данным газеты Wall Street Journal, Вашингтон планирует сформировать на подконтрольной коалиции территории воинский контингент, который заменил бы находящихся там солдат США. Вашингтон также предложил Катару и ОАЭ направить «миллиарды долларов» на восстановление северной части Сирии.

Глава саудовского МИДа также призвал Катар отправить войска в Сирию. Он добавил, что если Вашингтон прекратит поддерживать Доху и закроет свою военную базу, «режим (Катара) падет менее чем за неделю».