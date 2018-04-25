Не определившиеся со своей специализацией вузы в РК могут попасть под сокращение

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Не определившиеся со своей специализацией высшие учебные заведения в Казахстане могут попасть под сокращение, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Касательно 130 вузов – сейчас мы считаем, что очень много вузов сконцентрируются на том или ином направлении и, соответственно, естественным образом произойдет специализация самих вузов. Это как первый этап. Вторым этапом – их количество будет сокращаться», — сказал Е. Сагадиев в кулуарах мажилиса парламента РК в среду.

Он пояснил, что в настоящее время у депутатов на рассмотрении находятся поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений, которыми предусматривается проведение рейтинга специальностей вузов.

«Новый законопроект им (вузам — КазТАГ) дает академическую свободу, согласно которой будет введен рейтинг специальностей. Первый рейтинг был выпущен по IT-специальностям», — уточнил глава ведомства.

По его словам, сегодня пока ничего конкретного по результатам первого рейтинга сказать нельзя, но министр заверил, что количество вузов «точно существенно увеличиваться никогда не будет».

«Наша задача слабые вузы превратить в сильные, а если мы этого не сможем сделать, то принимать уже какие-то другие меры», — заключил Е. Сагадиев.

Напомним, ранее президент РК Нурсултан Назарбаев предложил сократить количество высших учебных заведений в стране.

«Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: «Давайте откроем университет». У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание министра образования на то, что вузы в подготовке специалистов должны руководствоваться потребностями в кадрах на рынке труда и заявками бизнеса.