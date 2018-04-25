Не определившиеся со своей специализацией вузы в РК могут попасть под сокращение

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Астана. 25 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Не определившиеся со своей специализацией высшие учебные заведения в Казахстане могут попасть под сокращение, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Касательно 130 вузов – сейчас мы считаем, что очень много вузов сконцентрируются на том или ином направлении и, соответственно, естественным образом произойдет специализация самих вузов. Это как первый этап. Вторым этапом – их количество будет сокращаться», — сказал Е. Сагадиев в кулуарах мажилиса парламента РК в среду.

Он пояснил, что в настоящее время у депутатов на рассмотрении находятся поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений, которыми предусматривается проведение рейтинга специальностей вузов.

«Новый законопроект им (вузам — КазТАГ) дает академическую свободу, согласно которой будет введен рейтинг специальностей. Первый рейтинг был выпущен по IT-специальностям», — уточнил глава ведомства.

По его словам, сегодня пока ничего конкретного по результатам первого рейтинга сказать нельзя, но министр заверил, что количество вузов «точно существенно увеличиваться никогда не будет».

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«Наша задача слабые вузы превратить в сильные, а если мы этого не сможем сделать, то принимать уже какие-то другие меры», — заключил Е. Сагадиев.

Напомним, ранее президент РК Нурсултан Назарбаев предложил сократить количество высших учебных заведений в стране.

«Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: «Давайте откроем университет». У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание министра образования на то, что вузы в подготовке специалистов должны руководствоваться потребностями в кадрах на рынке труда и заявками бизнеса.

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