Проект газопровода «Сарыарка» изменят из-за небольших корректировок маршрута

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Из-за небольшого сокращения маршрута проект газопровода «Сарыарка» немного изменят, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.
«Стоимость первого этапа (реализации строительства газопровода «Сарыарка» до Астаны — КазТАГ) «Кызылорда-Жезказган-
При этом он уточнил, что по проекту строительства магистрального газопровода «Сарыарка» завершено ТЭО, получено положительное заключение госэкспертизы.
«Приступить к строительству магистрального газопровода планируется уже в июле текущего года. Все работы первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» будут завершены до декабря 2019 года», — пояснил министр.
К. Бозумбаев напомнил, что «из 16 регионов страны вне схемы газификации оставались 4 региона центральной и северной части страны».
«Благодаря пятой социальной инициативе главы государства будет решен вопрос газификации данных регионов страны, в том числе и Астаны», — подчеркнул он.