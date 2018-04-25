Проект газопровода «Сарыарка» изменят из-за небольших корректировок маршрута

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Из-за небольшого сокращения маршрута проект газопровода «Сарыарка» немного изменят, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Стоимость первого этапа (реализации строительства газопровода «Сарыарка» до Астаны — КазТАГ) «Кызылорда-Жезказган- Караганда-Темиртау-Астана» составляет Т267,3 млрд, протяженность газопровода — 1081 км, диаметр трубы — 820 мм. Это говорю цифры из ТЭО (технико-экономического обоснования — КазТАГ), но уже готова ПСД (проектно-сметная документация), сейчас она проходит госэкспертизу. Скорее всего, (ПСД — КазТАГ) изменится, потому что чуть-чуть сокращается маршрут, где-то может быть удешевление. Думаю, цифры через месяц немного поменяются», — сказал К. Бозумбаев на совещании в министерстве энергетики в среду.

При этом он уточнил, что по проекту строительства магистрального газопровода «Сарыарка» завершено ТЭО, получено положительное заключение госэкспертизы.

«Приступить к строительству магистрального газопровода планируется уже в июле текущего года. Все работы первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» будут завершены до декабря 2019 года», — пояснил министр.

К. Бозумбаев напомнил, что «из 16 регионов страны вне схемы газификации оставались 4 региона центральной и северной части страны».

«Благодаря пятой социальной инициативе главы государства будет решен вопрос газификации данных регионов страны, в том числе и Астаны», — подчеркнул он.