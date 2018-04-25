Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Саудовская Аравия призвала Катар отправить войска в Сирию, пишет РБК со ссылкой на Saudi Press Agency.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и отправить туда собственные войска до тех пор, пока президент США (Дональд Трамп – КазТАГ) не решит отказать Катару в поддержке, заключающейся в размещении там американской военной базы», — заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в среду.

По его мнению, в случае, если США откажутся от защиты Катара и закроют свою военную базу, «режим (Катара – КазТАГ) падет менее чем за неделю».

Как отмечается, заявление главы МИД Саудовской Аравии последовало после слов президента США Д. Трампа о том, что региональные державы должны будут заплатить за продолжение военного присутствия США в Сирии. По мнению американского президента, им следуют еще и отправить туда собственный войска.

По данным источников The Wall Street Journal, Белый дом намеревается сформировать на территории Сирии воинский контингент, который заменил бы находящимся там военных. Вашингтон уже обратился за помощью к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой предоставить средства на восстановление инфраструктуры в Сирии.

​Глава МИД Саудовской Аравии ранее заявлял, что Эр-Рияд готов отправить в Сирию собственные войска, если получит такое предложение.