«Социальные и политические проблемы, скепсис в отношении России – с таким багажом Казахстан приближается к моменту транзита власти». «Порт «Актау» автоматически становится базой Пентагона, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли»

Сетевой Казахстан 25 апреля 2018г.

PROFILE . RU . Ярослав РАЗУМОВ – «После Елбасы» — Социальные и политические проблемы, скепсис в отношении России – с таким багажом Казахстан приближается к моменту транзита власти. В этом году Нурсултану Назарбаеву исполняется 78 лет. Он не только самый старый президент на постсоветском пространстве, но и единственный лидер бывшей союзной республики, занявший этот пост еще в период существования СССР. За время правления елбасы (лидер нации – официальный титул Назарбаева) Казахстану удалось избежать серьезных потрясений. Но что ждет страну, когда в президентское кресло сядет другой человек? С грузом каких проблем Казахстан приближается к этому моменту, разбирался «Профиль».

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – ««Черная кошка» давно уже пробежала между Ереваном и Астаной» — Кавказский регион представляет собой интересный спектр различных политических систем: от классических авторитарных, как в Азербайджане, до демократических, как в Грузии. И между ними долгое время находилась Армения. Но последние события еще больше приблизили эту республику к Грузии с точки зрения демократических реформ. При этом Армения чем-то напоминает Кыргызстан в Центральной Азии, где также были свои массовые выступления, которые привели к смене власти. Но наибольшая схожесть наблюдается в том, что и в Армении, и в Кыргызстане были проведены конституционные реформы по созданию парламентских республик, что в принципе пока является редкостью на постсоветском пространстве.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Астана разрушила архитектуру каспийской безопасности» — Казахстан поставил точку в вопросе использования ВМС США казахстанских портов «Актау» и «Курык» для транзита специальных грузов в Афганистан. Соответствующее соглашение ратифицировал Сенат Казахстана. Ожидается, что в ближайшие дни документ подпишет президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Эксперты считают, что порт «Актау» автоматически становится базой Пентагона и его союзников, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли.

TIME . KZ . «Мажилисмен Омархан Оксикбаев: “Казахтелеком” — это кровососы!» — Вчера члены партии “Нур Отан” — участники комиссии, курирующей вопросы оказания госуслуг населению, пригласили к себе представителей ведущего оператора связи страны, а также руководство Министерства информации и коммуникаций, чтобы обсудить программу обеспечения сел высокоскоростным интернетом до 2021 года. Но конструктивного диалога не получилось: партийцы обвинили “Казахтелеком” в монополизме на рынке телекоммуникаций, приукрашивании статистики и даже в отмывании денег!

«Кабинет проблемных программ» — Вчера на заседании правительства министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ пожаловался на острую нехватку инженеров по обслуживанию медицинской техники, а министр финансов Бахыт СУЛТАНОВ пенял на черепашью скорость Интернета на таможенных постах. Но ни тот, ни другой ропот не нашел такого отклика в душе премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА, как два слова, сказанных третьим чиновником — первым вице-министром сельского хозяйства Арманом ЕВНИЕВЫМ. Глава кабмина запретил всем подчиненным использовать эти слова всуе.

«Будут судить! ВС сказал» — Попытка заволокитить иск бывшей костанайской судьи Ольги БУСЬКО, которая хочет привлечь к ответу местную судейскую верхушку, закончилась гневной отповедью из Верховного суда страны… Сегодня гражданское дело по иску Бусько уже возвращено из ВС в горсуд Костаная без рассмотрения — зато с пояснительным письмом. Суть его такова: если не было спора о подсудности и сторонами не были заявлены отводы и самоотводы судей, то нечего огород городить. Костанайским биям предписано вспомнить о своем судейском долге и рассмотреть дело по закону. О том, чем эта удивительная история закончится, мы обязательно сообщим.

CARAVAN . KZ . Светлана БРИТАНОВА — «Трудная победа: как «свергнуть» председателя КСК» — Одним словом, полугодовой марафон терпения и твердости инициативной группы все же закончился переизбранием председателя и правления, и вместо скандальной и вороватой хабалки пришел спокойный, интеллигентный мужчина. Вижу, как скептики саркастически заулыбались, представьте себе: для управления КСК совсем не обязательно орать и хамить собственникам, Закон “О жилищных отношениях” дает большие полномочия, и справляться можно с хозяйством и людьми без скандала и поборов. Сегодня, разбирая ситуацию, в которой оказались наши герои, мы и покажем, как это работает на практике.

AZATTYQ . ORG . «Шахтеры-регрессники настаивают на повышении выплат» — «Достучаться» до властей надеются шахтеры в Карагандинской области, ставшие инвалидами из-за травм или профзаболеваний. Члены инициативной группы просят увеличить выплаты регрессникам вслед за зарплатой шахтеров, которые добились повышения после забастовки в декабре.

CAMONITOR . KZ . «ШОС: в преддверии перемен. Послесловие к сочинскому экспертному форуму» — На минувшей неделе в Сочи прошел второй форум евразийской интеграции на тему «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества». Мы попросили поделиться своими впечатлениями одного из участников казахстанской делегации, известного журналиста и web-издателя Джанибека СУЛЕЕВА — Умение, а точнее, возможность свести интересы стран-участниц ШОС к некоему взаимоприемлемому знаменателю – это очень непростая задача. Но ее надо решать, причем активно и последовательно. Считаю, что в этом плане форум — вполне достойная и потенциально полезная площадка. Стремительно меняющийся мир не может не влиять на цели и задачи государств или международных структур в каких-то принципиальных вопросах. И Казахстану, исходя из его геополитического положения, сегодня важно быть членом ШОС — и желательно не в роли статиста.

«Чем больше в Казахстане будет областей – тем лучше» — Время от времени в Казахстане звучат призывы провести административно-территориальную реформу. Одни предлагают укрупнить области, другие – добавить еще несколько, третьи – уравнять их по количеству населения. И хотя все эти предложения носят разнонаправленный характер, их авторы движимы одной целью – облегчить управление регионами и улучшить условия жизни граждан. В рамках же нынешнего территориального деления, по мнению экспертов, делать это с каждым годом будет все сложнее…

IA — CENTR . RU . Валерий СУРГАНОВ – «Мифы и реалии зависимости Казахстана от импорта продовольствия» — В казахстанском обществе прочно укоренились мифы о недееспособности и неконкурентоспособности отечественного производства. В информационное пространство они транслируются в виде следующих расхожих суждений: «Наша страна ничего не производит», «Если в Казахстане и производится что-то, то эта продукция некачественная», «Казахстанская экономика и трудовые ресурсы не конкурентоспособны». Отличным примером бытования этих мифов служит сельское хозяйство. Сегодня Казахстан не только обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции, но и с выгодой поставляет ее излишки на экспорт. Республика обеспечена зерном и является одним из крупнейших в мире экспортеров муки.

TENGRINEWS . KZ . Салтанат ДЖАНЕНОВА – «О «вреде» социальных исследований» — 18 апреля 2018 года в Парламенте Казахстана был поднят вопрос о целесообразности выделения средств на проведение социологических исследований и практического применения их результатов. Сравнивать затраты на социсследования с затратами на устранение паводков — это как сравнивать яблоки с картофелем: оба нужны, но для разных целей. Без доказательств и фактов, которые приносят социсследования, невозможно выстроить эффективную государственную политику.

365 INFO . KZ . «Россия заманивает молодежь Казахстана бесплатным обучением. Чем отвечать?» — В 2018 году российские вузы выделили для наших соотечественников 10 тысяч грантов на получение высшего образования. Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ считает, что в этом случае мы имеем дело с внешней политикой России — Да, это не столько образование, сколько настоящая политика. Те из казахстанцев, кто обучится в российских вузах и вернется на историческую родину, будут проводниками пророссийских настроений.

Депутата мажилиса Ирину СМИРНОВУ больше беспокоит отток из страны талантливой молодежи, которая затем родит и воспитает граждан другому государству — С одной стороны, это хорошо — дети получают другое образование, пробуют себя в других профессиях, которых у нас нет. Но для страны это потери, потому что большинство тех выпускников, которые уехали учиться за пределы Казахстана, остаются жить в той стране, где выучились.

KURSIV . KZ . «Казкоммерцбанк передал свое имущество, права и обязанности Народному банку» — АО «Народный Банк Казахстана» сообщил о добровольной реорганизации Народного и Казкома (дочерней организации) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», данное решение было принято общим собранием акционеров банков.

«Китайский CITIC Bank приобрел 60% акций АО «Altyn Bank»» — АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») сообщило о завершении сделки по продаже 60% акций банка, принадлежавших АО «Народный сберегательный банк Казахстана», сообщается на официальном сайте KASE.

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