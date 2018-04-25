Условия для освобождения от налогов участников интернет-торговли уточнили в Астане

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Условия для освобождения от налогов участников интернет-торговли уточнили в департаменте государственных доходов (ДГД) Астаны.

«Для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через интернет, Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу», — напоминает пресс-служба ДГД в распространенном в среду сообщении.

«Лица, торгующие через интернет, будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий: оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде; оплата за товары производится безналичным платежом; наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю) либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность», — перечислены условия налоговых послаблений.

«Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должны составлять не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условий налогоплательщик не вправе применять налоговых льгот», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. «Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2% до 1%», — указали в департаменте.

«Чтобы получить льготы для лиц, осуществляющих электронную торговлю, необходимо сначала встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и направить в органы государственных доходов уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности», — сообщили в ведомстве.

По информации ДГД, в соответствии с п. 2 ст. 28 Налогового кодекса лица, осуществляющие электронную торговлю товарами и применяющие нормы налогового законодательства РК в части уменьшения исчисленной суммы корпоративного подоходного налога, уменьшения облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, уменьшения облагаемого дохода физического лица на налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, обязаны предоставлять информацию по такой деятельности в налоговый орган по месту нахождения.

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять по налогоплательщикам, состоящим на регистрационном учете по электронной торговле товарами, сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, напомнили в ДГД.

На основании полученных сведений от налогоплательщиков, банков и лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению норм законодательства, заключается в сообщении.