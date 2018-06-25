Алматы. 25 июня. КазТАГ – Иск на $2 млрд подал Иран против США в международный суд ООН в Гааге, сообщает ТАСС.

«Иран направил в Гаагский суд иск (на $2 млрд – КазТАГ), связанный с замораживанием Соединенными Штатами Америки активов Центробанка Ирана. Этот вопрос будет рассмотрен на октябрьском заседании. Тегеран считает действие властей США незаконным», — заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми.

США требуют от властей Ирана выплаты компенсаций в размере $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте. Соответствующее решение было вынесено американским судом в 2007 году, а 20 апреля Верховный суд США данный вердикт поддержал. Судебное решение основано на заявлениях истцов, которые считают, что взрыв совершили боевики движения «Хезболлах» при поддержке Тегерана. Вашингтон намерен обеспечить выплату компенсаций за счет средств иранского Центрального обанка, которые хранятся в Citibank.

Напомним, в мае министерство финансов США ввело санкции против главы Центробанка Ирана Валиуллы Сейфа.