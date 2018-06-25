К 2 годам тюрьмы приговорили «заминировавшего» вокзал жителя Алматинской области

Талдыкорган. 25 июня. КазТАГ – Приговором Каратальского районного суда осужден 46-летний житель г.Уштобе, задержанный по подозрению в «телефонном терроризме», передает корреспондент агентства.

«Согласно судебному вердикту подозреваемый был признан виновным по ст.273 УК РК и приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в сообщении в понедельник.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в конце февраля в г.Уштобе, где неизвестный мужчина, позвонив в местную полицию по номеру «102», сообщил о заминировании железнодорожной станции. Поднятый по тревоге личный состав каратальской районной полиции совместно со службами ЧС, саперами, военнослужащими, работниками КНБ, приостановив на время движения поездов и эвакуировав людей со станции, произвели осмотр железнодорожного узла.

«В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств на территории вокзала не оказалось, как и не оказалось каких-либо подозрительных лиц, на которых указывал осуществивший телефонный звонок аноним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого, с телефона которого производился тревожный вызов в полицию», — отметили в ДВД Алматинской области.

Задержанный мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности, оказался электромехаником одного из местных предприятий. На суде подозреваемый пояснил, что в тот день находился в алкогольном опьянении и решил позвонить, так как якобы обратил внимание на группу людей, вызвавших подозрение.