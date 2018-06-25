В коррупционных преступлениях почти на Т4,5 млн подозревают экс-главу оператора связи Байконура

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Алматы. 25 июня. КазТАГ – В коррупционных преступлениях почти на Т4,5 млн подозревают экс-главу оператора связи Байконура, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса.

«Прокуратурой комплекса совместно с отделом ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955 проведена проверка по фактам нарушений, допущенных ранее занимавшим должность и.о. генерального директора ГУП «БайконурСвязьИнформ» гражданином. Данные нарушения связаны с неправомерной оплатой труда приближенных к бывшему руководителю работников предприятия в повышенном размере на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Также в ходе проверки установлены нарушения, связанные с использованием экс-руководителем своих должностных полномочий в целях необоснованного повышения размера собственной заработной платы на сумму свыше 340 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в связи с тем, что в действиях экс-главы «БайконурСвязьИнформа» установлены признаки уголовно наказуемых деяний, прокурором комплекса Александром Трифоновым вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственный отдел следственного комитета (СК) РФ на комплексе «Байконур» для решения вопроса о его уголовном преследовании.

«По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки СК РФ в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — добавили в надзорном органе.

В прокуратуре отметили, что данное преступление коррупционной направленности «относится к категории тяжких, максимальное наказание за его совершение предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет».

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«В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора комплекса», — сказано в сообщении.

1 российский рубль = Т5,38.

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