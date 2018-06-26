Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Королева Великобритании Елизавета II дала официальное согласие на выход страны из Евросоюза, сообщает РБК.

«Выступая перед членами нижней палаты Британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза», — приводится информация Reuters.

«Документ, о котором говорил Беркоу, аннулирует соглашение от 1972 года, предусматривающее вступление Великобритании в ЕС. В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23.00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза победили сторонники Brexit с результатом 51,9%. В 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса.