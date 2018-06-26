Музеи Алматинской и Восточно-Казахстанской областей привезли в Астану выставку «Память о прошлом – дорога в будущее»

Астана. 26 июня. КазТАГ — В Национальном музее Казахстана 27 июня откроется выставка музеев Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщается на сайте акимата Астаны.

«Выставка проводится в рамках проекта «Выездные выставки музеев регионов «Память о прошлом – дорога в будущее». Экспозиции подготовили Алматинский областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышпаева и его филиалы, а также Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борили» (Семей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди материалов из фондов музеев Алматинской области представлены уникальные экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью главы государства Нурсултана Назарбаева, Мухамеджана Тынышпаева, Чокана Валиханова, Жамбыла Жабаева, Суюнбая Аронова, Ильяса Жансугурова, Мукагали Макатаева, Мукана Тулебаева, Динмухамеда Кунаева. Выставка носит название «20 музеев Жетысу».

«В этом году исполняется 160 лет со дня рождения поэта, философа, композитора Шакарима Кудайбердиева. С жизнью, творчеством поэта и его учителя Абая Кунанбаева ознакомит выставка Восточно-Казахстанской области «Гармония великих личностей». На выставке представлены ценные экспонаты, раскрывающие многогранный мир Абая и Шакарима. Особый раздел выставки занимают предметы быта казахского народа, переданные Абаем в краеведческий музей Семея в 1885 году», — сообщается в анонсе.

Проект «Выездные выставки музеев регионов «Память о прошлом – дорога в будущее» реализован к 20-летию столицы в рамках программы «Рухани жаңғыру». В проекте приняли участие свыше 30 музеев из 6 регионов Казахстана (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области).

Выставка музеев Алматинской и Восточно-Казахстанской областей продлится до 8 июля.