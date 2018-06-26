Астана. 26 июня. КазТАГ — Осадки ожидаются на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, порывы 15 м/с, +22+24.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с, +26+28.

На территории Акмолинской области дожди, местами сильные с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +20+25. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +20+25 и +22+27; в СКО утром местами туман. В Костанайской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +22+27.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +21+26 и +28+33; в отдельных районах Восточно-Казахстанской области также возможен шквал.

В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-22 м/с, +25+30. В Жамбылской и Туркестанской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +25+30 и +26+31; в отдельных районах Жамбылской области также возможен шквал. На территории Кызылординской области осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +33+38.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях сохраняется погода без осадков, +32+37, +34+39 и +32+37 соответственно. В Актюбинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +28+33.

Днем местами в Мангистауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока ожидаются незначительные колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории существенных изменений не ожидается.