Президент Македонии не подписал ратифицированное соглашение с Грецией о переименовании страны

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Президент Республики Македония Георге Иванов отказался подписывать ратифицированное парламентом соглашение с Грецией об изменении государственного названия страны, сообщает Reuters.

«Президент Республики Македония Г. Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия», — говорится в сообщении во вторник.

Глава государства заявил, что не имеет полномочий подписывать данное соглашение.

Отметим, что 14 июня — до рассмотрения соглашения парламентом Г. Иванов уже заявлял об отказе подписывать документ, подчеркнув, что он наносит ущерб государству, нарушает конституцию и другие законы страны, а также разрушает государственные институты.

Напомним, соглашение о переименовании страны было заключено между министрами иностранных дел Греции и Македонии 12 июня в греческой деревне Псарадес. Соглашение предусматривает переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Договор также предусматривает, что Греция обязывается снять все свои возражения против вступления переименованной республики в ЕС и НАТО. 20 июня документ был ратифицирован парламентом Македонии.