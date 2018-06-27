Часть земель Карагандинского и Темиртауского лесхозов хотят изъять для строительства кольцевой развязки

Астана. 27 июня. КазТАГ – Часть земель Карагандинского и Темиртауского лесных хозяйств хотят изъять для строительства кольцевой развязки, сообщается в двух проектах постановлений правительства РК «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории».

«Перевести земельные участки общей площадью 9,953 га из земель лесного фонда коммунального государственного учреждения «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в представленном в среду документе.

Такое же постановление, но уже об изъятии 5,53, намерены принять относительно коммунального государственного учреждения «Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира».

«Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов: под реконструкцию коридора Центр-Юг «Астана-Караганды-Балхаш- Алматы» автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы», участок Караганды-Темиртау, км 1444-1457,4 для строительства новой транспортной развязки «Темиртауское кольцо»; сроки ожидаемых результатов – 2018 год», — пояснил заместитель премьер-министра РК – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

В соответствии с проектом постановления, комитету автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т691 810 по территории Темиртауского лесхоза и Т1 866 413,1 в пользу Карагандинского.

Проекты постановлений вынесены на публичное обсуждение до 11 июля.