Астана. 28 июня. КазТАГ — Дегазацию с последующей утилизацией шахтного метана указали в коммюнике участники XXV Всемирного горного конгресса в Астане, сообщает пресс-служба МИР РК.

«Завершил свою работу юбилейный XXV Всемирный горный конгресс, который проходил 19-22 июня под лозунгом: «Инновационное превосходство – шаг вперед на пути к росту мировой горной промышленности». Результатом конгресса стало принятие итогового коммюнике, которое подписали председатель Всемирного горного конгресса Марек Цала, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Участники конгресса в итоговом документе отметили стратегическую важность угольной отрасли и ее значимую социальную роль; необходимость внедрения лучших практик эффективной дегазации с последующей утилизацией шахтного метана или его использованием; важность соблюдения на предприятиях ГМК мер промышленной безопасности и необходимость обмена передовым опытом в данной сфере; а также необходимость подготовки кадров для ГМК со знаниями в области компьютерной грамотности и программирования, признав, что эффективное развитие ГМК в современных условиях возможно только при внедрении цифровизации и элементов Индустрии 4.0.

В итоговом коммюнике также признается необходимость увеличения экологической составляющей горно-металлургических производств и применения в этой части инструментов экономического стимулирования согласно лучшему опыту стран – членов ОЭСР. И в этом направлении горнодобывающие предприятия не стоят на месте. В текущем году в Казахстане началась разработка нового Экологического кодекса, который призван концептуально изменить подходы к данной области регулирования и приблизить страну к стандартам ОЭСР.

«В отношении подходов к экологии мы солидарны с международными экспертами, принявшими участие в ВГК, в том, что необходимо пересмотреть принципы целевого использования экологических платежей, переработки техногенных минеральных образований, применения в стране косвенного метода экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды и других насущных вопросов», — подчеркнул руководитель АГМП.

Между тем в конгрессе приняли участие 1047 компаний, 2389 делегатов из 50 стран мира, в числе которых члены правительств, научные деятели, руководители горнодобывающих предприятий, сотрудники международных организаций, представители дипломатических миссий.

Все три дня конгресса были продуктивными для профессионалов горной индустрии. Лидеры мировой горнодобывающей отрасли обменялись опытом, наладили контакты, определили стратегические направления развития ГМК, неотъемлемой частью которых является внедрение инновационных решений в производство.

Высокий уровень организации и проведения конгресса в Астане, насыщенную рабочую программу отметил председатель Всемирного горного конгресса Марек Цала.

По итогам конгресса состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между министерством по инвестициям и развитию РК и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», между чилийской компанией Cadelko и АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», между Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» и британской компанией MetalysisLimited, а также между Центром технологического развития IntelliSense LAB и АО «АК Алтыналмас».

В завершение конгресса состоялась официальная церемония передачи «масляной лампы» — символа ВГК, предоставляющего право проведения следующего масштабного мероприятия в 2021 году в г.Брисбен (Австралия).