ЕС приложит максимум усилий для защиты интересов иранских деловых кругов после выхода США из ядерной сделки

Новости 43 0

Алматы. 28 июня. КазТАГ — ЕС после выхода США из ядерной сделки будет прилагать максимальные усилия для защиты интересов иранских деловых кругов, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что снятие санкций является неотъемлемой частью соглашения. ЕС продолжит прилагать максимальные усилия для сохранения торговых и финансовых потоков, защиты интересов иранских деловых кругов», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое зачитал в среду на заседании Совета безопасности ООН глава делегации ЕС при ООН Жуан Вали ди Альмейда.

«Государства-члены (соглашения) и все партнеры Ирана должны действовать только в рамках официальных каналов (торговли). Мы должны принимать меры, чтобы торговля с Ираном продолжалась», — отметила Ф. Могерини.

В обращении к СБ она подчеркнула, что развал иранской сделки будет иметь «чрезвычайно негативные последствия для Ирана и всех остальных партнеров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), а также плохо скажется на международном сообществе, подорвет уверенность в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения».

«Если нам не удастся сохранить позитивную динамику вокруг СВПД, это будет чрезвычайно негативно для Ирана и всех остальных партнеров по СВПД, а также плохо скажется на международном сообществе, подорвет уверенность в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения», — говорится в заявлении.

22 июня 1941 года, западная граница СССР 22 июня 1941 года, западная граница СССР
2018

Она также выразила «слова глубокой признательности Российской Федерации и Китаю за их поддержку и приверженность соглашению».

«Все остающиеся страны и стороны соглашения должны полностью защищать СВПД и резолюцию 2231 (Совбеза ООН в поддержку соглашения) во всех его аспектах», — подчеркнула Ф. Могерини.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

Похожие материалы:

  1. США перед выходом из ядерной сделки просили Эр-Рияд о стабилизации цен на нефть
  2. О необходимости адекватной защиты прав матери и ребенка заявил глава Конституционного совета РК
  3. Рост расходов в случае бездействия в вопросах защиты климата прогнозирует канцлер Германии
  4. Американские специалисты разработали план защиты Земли от астероидов
  5. Россия и Саудовская Аравия обсуждают постепенный выход из сделки ОПЕК+

Новости партнеров

Загрузка...