Казахстан будет уделять особое внимание соблюдению санкционных режимов совбеза ООН

Астана. 28 июня. КазТАГ – Казахстан будет уделять особое внимание соблюдению санкционных режимов совета безопасности (СБ) ООН, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Особое внимание при работе на зарубежных рынках будет уделено безусловному соблюдению санкционных режимов, введенных по решению СБ ООН. В то же время важно учитывать последствия изменения на международной арене односторонних санкций в отношении ряда стран», — сообщили в МИД РК в четверг по итогам встречи министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова и министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбута Атамкулова.

Отмечается, что главы ведомств встречались для обсуждения хода реализации совместного плана мероприятий по усилению взаимодействия по продвижению экспорта казахстанской продукции и привлечению инвестиций, разработанного по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева и принятого в 2017 году.

«В рамках плана ведется активное взаимодействие по широкому спектру вопросов – от обмена информацией и анализа рынков до организации презентационных мероприятий, и проведения переговоров с потенциальными партнерами по конкретным проектам. Отмечена продуктивность организованного в сентябре 2017 года посещения оборонных предприятий в г. Петропавловск (АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова») военно-дипломатическим корпусом, аккредитованным в РК», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, проведенная с 23 по 26 мая 2018 года в Астане V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 «отвечает заданным целям Республики Казахстан по диверсификации экономики».

«Общая сумма соглашений и контрактов в области ОПК, космической деятельности и кибербезопасности составила более $900 млн, что значительно превышает аналогичный показатель выставки KADEX 2016 года», — подчеркнули в МИД РК.

Сообщается, что министерства договорились тесно взаимодействовать в сфере обеспечения кибербезопасности, «учитывая ведущую роль МОАП в этом направлении».

«На законодательном уровне внесены изменения в единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, совершенствуются процессы и подходы обучения, повышаются квалификации специалистов, занятых в сфере кибербезопасности и другие. Подчеркнута необходимость повышения эффективности казахстанской части межправительственных комиссий, которые играют значительную роль в развитии двустороннего сотрудничества и являются эффективным инструментом решения задач, представляющих обоюдный интерес для РК и зарубежных стран. МИД и МОАП намерены ввести в практику регулярное проведение подобных встреч», — сказано в сообщении.