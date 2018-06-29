Казахстан договорился о сотрудничестве с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Астана. 29 июня. КазТАГ — В Женеве в рамках визита казахстанской делегации 29 июня состоялось подписание соглашения о международном сотрудничестве между правительством Казахстана и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«Международное соглашение о сотрудничестве подписано с целью укрепления имеющегося сотрудничества и создания базы для обеспечения возможности участия для ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе. (…) В целом сотрудничество с CERN позволит объединить теорию и эксперимент, и тем самым повысить качество проводимых фундаментальных и прикладных исследований», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, годовые взносы стран-участников CERN составляют около $1,2 млрд. Фиксированный ежегодный членский взнос государства-члена составляет порядка $13-14 млн. На сегодняшний день крупными донорами являются Германия (свыше 200 млн евро), Франция, Великобритания и Италия (свыше 100 млн.). При этом ассоциированные члены платят уменьшенный взнос. Фиксированный ежегодный взнос — $1,4 млн.

«Казахстан, в свою очередь, не оплачивая такие огромные суммы, получит возможность участвовать в проведении уникальных исследований на различных установках CERN, тем самым обеспечивая передовые и новейшие технологии в области ядерной физики», — подчеркивается в сообщении.

«После подписания соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках организации, крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер», — уточняется в информации.

По сведениям минэнерго, ежегодно более 50 магистров и докторов PhD из Казахстана будут проводить уникальные исследования на различных установках CERN, тем самым обеспечивая передовые и новейшие технологии в области ядерной физики.

Также сообщается, что в рамках визита казахстанская делегация ознакомилась с самой крупной экспериментальной установкой в мире — большим адронным коллайдером, в строительстве и исследованиях которой участвуют свыше 10 тыс. ученых и инженеров более чем из 100 стран.

Как отметил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, основными направлениями деятельности ученых Казахстана в области мирного использования атомной энергии являются фундаментальные исследования по ядерной физике; физике элементарных частиц и физике высоких энергий; радиационная физика твердого тела; прикладные исследования по ядерной физике; разработка и применения ядерных технологий в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

«Институт ядерной физики, начиная с 2010 года, организовывает совместные школы ЦЕРН для молодых специалистов Казахстана и СНГ. Проведены 3 школы: в Астане, Дубне и ЦЕРН (всего прошли стажировку свыше 80 молодых ученых). Запланировано проведение следующей 4-й школы в Казахстане. Ведутся обсуждения совместных экспериментов по изучению свойств экзотических ядер, а также по изучению воздействия высоких доз облучения на свойства конструкционных элементов перспективных ядерных реакторов», — подытожил министр.

Европейская организация по ядерным исследованиям является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц. Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

На межправительственной встрече ЮНЕСКО в Париже в декабре 1951 года было принято решение о создании Европейского совета по ядерным исследованиям. Соглашение по образованию ЦЕРН было подписано в Париже летом 1953 года представителями 12 европейских стран. Организация была образована 29 сентября 1954 года.

В настоящее время членами CERN являются 22 стран. Кроме того, некоторые страны и международные организации имеют статус наблюдателя. В ЦЕРНе постоянно работают около 2,4 тыс. человек, еще более 10 тыс. физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 113 стран участвуют в международных экспериментах CERN и работают там временно.