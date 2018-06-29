Алматы. 29 июня. КазТАГ — В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружили и обезвредили морскую мину, сообщает Trend.

«Плавсредства береговой охраны государственной пограничной службы Азербайджана, осуществляя осмотр островов и скал в азербайджанском секторе Каспия, обнаружили морскую мину в 13,9 км от берега, на каменистой почве северной части острова Хазар-Зиря. Территория была немедленно оцеплена», — говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

Отмечается, что саперы осмотрели территорию, где была обнаружена мина, было подтверждено, что это морская мина. В связи с опасностью ее транспортировки и с учетом наличия на расстоянии нескольких километров инфраструктурных объектов было принято решение обезвредить мину на месте, посредством ее подрыва.