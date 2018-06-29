В министерство общественного развития переименовал министерство по делам религий и гражданского общества Назарбаев

Астана. 29 июня. КазТАГ – В министерство общественного развития переименовал министерство по делам религий и гражданского общества РК президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Переименовать министерство по делам религий и гражданского общества РК в министерство общественного развития РК (далее – министерство). Передать министерству функции и полномочия министерства культуры и спорта РК по реализации государственной политики в сфере общественного согласия», — говорится в указе президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» в пятницу.

Правительству Казахстана глава государства поручил обеспечить перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов и принятие иных мер по реализации подписанного указа.

«Внести в указ президента РК от 22 января 1999 года № 6 «О структуре правительства Республики Казахстан» следующее изменение: в п.1 строку «Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Министерство общественного развития Республики Казахстан». Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — сказано в документе.